Страна и люди
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Страна и люди

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Операторы FPV-дронов показали, как доставляют еду штурмовикам

Операторы FPV-дронов показали, как доставляют еду штурмовикам

Операторы БПЛА показали, как передают нашим штурмовикам провизию на линии соприкосновения. Расчеты FPV-дронов группировки войск «Запад» не только наносят точечные удары по противнику, но и доставляют продукты питания нашим бойцам на передовую на Купянском направлении.

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