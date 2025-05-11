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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Капитан «Вегаса» Стоун получил травму в 3-м матче серии с «Эдмонтоном». Он ушел со льда в 1-м периоде после столкновения с Перри

Форвард ушел со льда в первом периоде третьего матча серии второго раунда Кубка Стэнли с «Ойлерс» (3:4, 2-1).

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