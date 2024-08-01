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Медведчук: В Киеве вынашивают планы по устранению Владимира Путина

Медведчук: В Киеве вынашивают планы по устранению Владимира Путина

Политический деятель Виктор Медведчук проинформировал о том, что идеи лидера РФ Владимира Путина, которые позволили бы принести на Украину мир, серьёзно навредили бы местным властям, которые желают продолжения сражений.

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Комментарии
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t
tatyanadavydkina
.Эти планы вынашивают не только на Украине. Владимир Владимирович! Удачи Вам и хранит Вас Господь!
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17 час.
Eduard
Мир?Вам надо былр ВСУ с Донбасма убрать,вот и мир,Что сложного?
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13 час.
Eduard
Убрать марионетку Зе и будит мир!
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13 час.

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