Политический деятель Виктор Медведчук проинформировал о том, что идеи лидера РФ Владимира Путина, которые позволили бы принести на Украину мир, серьёзно навредили бы местным властям, которые желают продолжения сражений.
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