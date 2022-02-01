В Госдуме перечислили вступающие в силу в феврале законы

Их список в своём Telegram-канале опубликовал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Так, с февраля маткапитал проиндексируют по фактической инфляции — на 8,4%.
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