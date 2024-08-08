Впервые в истории. В Барнауле масштабно открыли Спартакиаду для детей со всей страны

В столицу региона более 400 спортсменов из 49 регионов России Открытие Спартакиады в Барнауле/Фото: Екатерина Смолихина Финальные соревнования XII Спартакиады учащихся России по трем видам спорта – шахматам, кикбоксингу, гребле на байдарках и каноэ – впервые проходят в Барнауле.