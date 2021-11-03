БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

73 435 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • soylosan
    Хороший персонаж. Жаль что придуманный. И правь те чётче временные рамки произведения. А то смешались в кучу царизм с...«Храм не построй,...
  • Прохожий по жизни
    Староват я, Наталия, в свои 82 года.«Храм не построй,...
  • Наталия Судакова
    Спасибо автору, Сергею Шаргунову и Игорю Сипкину за продвижение материала! Низкий поклон и благодарность иерею Алек...«Храм не построй,...

КТО ВИНОВАТ В РОСТЕ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ В РОССИИ И К ЧЕМУ ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ

КТО ВИНОВАТ В РОСТЕ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ В РОССИИ И К ЧЕМУ ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ

© ALEXEI GYNGAZOV RUSSIAN LOOK/GLOBALLOOKPRESS Подводя итоги недели на "Первом русском", кандидат исторических наук Сергей Латышев анализирует события последних дней и ищет виновных в повышении цен на продукты в России, приводя экспертные мнения.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх