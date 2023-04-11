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Небензя заявил на заседании Совбеза ООН, что поставляемое Киеву оружие стало появляться у преступников в разных странах

Небензя заявил на заседании Совбеза ООН, что поставляемое Киеву оружие стало появляться у преступников в разных странах

Оружие, поставляемое киевскому режиму западными странами, появляется не только в Европе и Африке, но и у организованных преступных групп в разных странах мира.

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