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Google Labs превратила ИИ-агента в семейного советника

Google Labs превратила ИИ-агента в семейного советника

Экспериментальный сервис с собственным Google-аккаунтом учится собирать разрозненные данные и превращать их в расписание, списки покупок и заполненные документы Google Labs 17 сентября официально расширила экспериментального ИИ-агента CC до уровня домохозяйства.

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