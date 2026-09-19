Google Labs превратила ИИ-агента в семейного советника

Экспериментальный сервис с собственным Google-аккаунтом учится собирать разрозненные данные и превращать их в расписание, списки покупок и заполненные документы Google Labs 17 сентября официально расширила экспериментального ИИ-агента CC до уровня домохозяйства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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