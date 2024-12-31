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Дубинский: Зеленский может уходить после нового пакета помощи США

Дубинский: Зеленский может уходить после нового пакета помощи США

Владимир Зеленский может уходить со своего поста, так как администрация президента США Джо Байдена выделила Киеву новый пакет помощи, считает депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

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