При ремонте квартиры в доме на Гороховой обрушились перекрытия

В Центральном районе Петербурга в одном из домов произошло обрушение межэтажных перекрытий. Так завершился грандиозный ремонт, который затеяли владельцы квартиры, теперь жильцы дома готовятся к эвакуации.
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