Полиция провела обыски в офисах компании Jeju Air после авиакатастрофы в Муане

REUTERS/Kim Hong-Ji Сотрудники полиции Южной Кореи в рамках расследования дела о крушении самолета Boeing 737-800 в Муане провели обыски в офисе авиакомпании Jeju Air, аэропорту Муана и в офисе управления региональной авиации Пусана.
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