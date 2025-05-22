Ошибки в распознавании эмоций: почему нейросетям нужно улучшать алгоритмы

Искусственный интеллект обучается на текстах, которые ему предварительно помечают люди.В последнее время алгоритмы машинного обучения и большие языковые модели стали хорошо справляться с решением многих задач.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии