12 снимков с фотоконкурса дикой природы, где 65 000 фото борются за один титул

Дарья Лукьянова Африканская лягушка, промахнувшаяся мимо бабочки, медведь в бассейне, хамелеон в песчаной буре, ― все это не кадры из кино, а реальный мир, пойманный в объектив самых внимательных людей на Земле.
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