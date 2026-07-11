2027 год — худший год для апгрейда ПК? SK hynix назвала следующий год худшим с точки зрения предложения чипов памяти

А в целом в компании прогнозируют дефицит памяти и после 2030 годаГлава южнокорейской компании SK hynix Квак Но Чжон заявил, что мировой рынок памяти столкнется с самым серьезным дефицитом в своей истории в 2027 году.
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