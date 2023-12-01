Дочь лидера "Уматурман" Владимира Кристовского рассказала в интервью о трудном детстве

Старшая дочь Владимира Кристовского рассказала, что до популярности отца семье приходилось туго.Дочь одного из создателей группы "Уматурман" Владимира Кристовского Ясмин в интервью рассказала, что семья бедствовала, живя в Нижнем Новгороде.
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