«Случилось то, чего так боялся Гитлер» Ко Дню победы над гитлеровской Германией Минобороны России запускает на своём сайте историко-познавательный раздел «Этот День Победы: 80 лет назад был освобождён от фашистов город-герой Севастополь».
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