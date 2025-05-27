Ответ за провокации: Россия уничтожает военные объекты Украины после атак БПЛА

Основную ставку Киев сейчас делает на удары беспилотниками. За минувшие сутки наши средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили больше 220 аппаратов и около 140 вне зоны специальной военной операции, а уже над территорией России, и очень часто целями становятся гражданские объекты и даже просто жилые дома.