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В РФ создали улучшающие приживаемость имплантатов полимерные биопленки

В РФ создали улучшающие приживаемость имплантатов полимерные биопленки

Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) и Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) протестировали несколько разновидностей биополимерных пленок, которые могут применяться для изготовления имплантатов в хирургии.

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