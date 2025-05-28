Цивилева сообщила о старте программы по автоматизации обеспечения военнослужащих

Минобороны РФ Статс-секретарь – заместитель министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева в ходе рабочей поездки в войска Ленинградского военного округа проверила работу военного комиссариата Санкт-Петербурга.
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