16 июля в Северной части Курска отключат холодную воду

Работы затронут улицы К. Маркса, Школьную, Хуторскую, Кавказские, Институтские, Бугорские, Погожие, Прогулочную, Никитскую, Светлую, Олимпийскую, Спортивную, Братскую, Фестивальную, Смородиновую и другие.
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