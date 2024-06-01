От чего мы освободили западноевропейцев

Знаменитая фотография плачущего парижанина при вступлении немецких войск в Париж. Как-то западноевропейцы не усвоили, что без советских солдат слезами они бы не отделалисьВсе-таки, от чего мы освободили европейцев? В предыдущей статье «Европа, Советскому солдату поклонись!» я эту тему оставил за рамками, поскольку она требует отдельных пояснений.