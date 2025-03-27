Спецслужбы Украины под прикрытием RAND занимаются вербовкой россиян и шпионажем

РИА Новости/Фотохост-агентство/Владимир Астапкович Украинские спецслужбы, действуя под прикрытием американской организации RAND Corporation, ведут вербовку россиян и интересуются данными о стратегической авиации, численности и дислокации подразделений ВС РФ, которые принимают участие в спецоперации России по защите Донбасса, сообщили в ЦОС ФСБ России.