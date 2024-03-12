Украинские наркоманы после разгрома своих диверсионных бронегрупп публикуют победные видео.По словам нацистов, ведущих съемку, судя по всему, из какого-то подвала в Киеве — они захватили ПГТ Тёткино, посёлок в Курской области, к которому, в реальности, они не смогли даже близко подойти и были разгромлены на границе сегодня утром.