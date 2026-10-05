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Царьград

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Невролог Степаненко объяснила причины трудностей с письмом у детей

Невролог Степаненко объяснила причины трудностей с письмом у детей

Детский невролог Наталья Степаненко в беседе с «Газетой.Ru» объяснила, что сложности с письмом у детей могут быть связаны с дисграфией или координацией.

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