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Калужские новости

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До самого вечера в Калужской области ожидаются грозы

До самого вечера в Калужской области ожидаются грозы

8 июня с утра до 21:00 в Калужской области местами будут грозы с дождем и порывами ветра до 17 метров в секунду 8 июня с утра до 21:00 в Калужской области местами будут грозы с дождём и порывами ветра до 17 метров в секунду.

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