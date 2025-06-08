До самого вечера в Калужской области ожидаются грозы

8 июня с утра до 21:00 в Калужской области местами будут грозы с дождем и порывами ветра до 17 метров в секунду 8 июня с утра до 21:00 в Калужской области местами будут грозы с дождём и порывами ветра до 17 метров в секунду.
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