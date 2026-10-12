Юрист Манько назвал три повода для обязательного отпуска за свой счет

Работодатель обязан предоставить сотруднику до пяти дней неоплачиваемого отпуска при свадьбе, рождении ребенка или смерти близкого родственника.
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