Власти Москвы на 2 дня рекомендовали автомобилистам зимнюю резину

Сегодня и завтра в Москве будет идти снег. Синоптики прогнозируют сугробы, метель и гололедицу. По данной причине Центр организации дорожного движения (ЦОДД) посоветовал водителям использовать только зимнюю резину и пересесть на общественный транспорт, если это невозможно.