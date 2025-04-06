Политика как он...
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Политика как она есть

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Власти Москвы на 2 дня рекомендовали автомобилистам зимнюю резину

Власти Москвы на 2 дня рекомендовали автомобилистам зимнюю резину

Сегодня и завтра в Москве будет идти снег. Синоптики прогнозируют сугробы, метель и гололедицу. По данной причине Центр организации дорожного движения (ЦОДД) посоветовал водителям использовать только зимнюю резину и пересесть на общественный транспорт, если это невозможно.

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