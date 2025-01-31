Азербайджанские СМИ выкатывают нам хамскую предъяву: "Проводимое в России по уголовному делу о крушении самолета "Азербайджанских Авиалиний", подтвердило, что воздушное судно было сбито системой ПВО "Панцирь С-1".
Азербайджанские СМИ выкатили хамскую "предъяву"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Тем более, что и без того невысокий имидж России среди населения Азербайджана значительно ухудшился в свете последних событий".Педик, а уж какой минусовой имидж у азеров в РФ можешь спросить у первого встречного в России. Кроме слов матерных едва ли что услышишь. Да нам и пол херу, что о нас думают турецкие шавки. из чя
Ответить
13 час.
Анатолий Рябенко
До тех пор пока Россия будет бесплатной кормушкой для бывших "братьев" изменений в повелении не будет. Все будут только требовать компенсаций за оккупацию в годы СССР.
Ответить
4 час.
Балу -
Давно пора устроить тотальную проверку всех азерботов на территории Российской Федерации... И гнать этих мразей из России пинками чтоб и духа их здесь не было!...
Ответить
2 час.
Свежие комментарии