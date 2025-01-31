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Мы из Советского Союза

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Азербайджанские СМИ выкатили хамскую "предъяву"

Азербайджанские СМИ выкатили хамскую "предъяву"

Азербайджанские СМИ выкатывают нам хамскую предъяву: "Проводимое в России по уголовному делу о крушении самолета "Азербайджанских Авиалиний", подтвердило, что воздушное судно было сбито системой ПВО "Панцирь С-1".

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Тем более, что и без того невысокий имидж России среди населения Азербайджана значительно ухудшился в свете последних событий&quot;.Педик, а  уж какой  минусовой  имидж  у  азеров  в РФ можешь спросить у  первого встречного  в России. Кроме  слов   матерных  едва  ли что услышишь. Да  нам и пол  херу, что о  нас  думают  турецкие  шавки. из чя
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13 час.
Анатолий Рябенко
До тех пор пока Россия будет бесплатной кормушкой для бывших &quot;братьев&quot; изменений в  повелении не будет. Все будут только требовать компенсаций за оккупацию в годы СССР.
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4 час.
Балу -
Давно пора устроить тотальную проверку всех азерботов на территории Российской Федерации... И гнать этих мразей из России пинками чтоб и духа их здесь не было!...
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