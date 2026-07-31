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В Иванове полицейскими задержан подозреваемый в разбойном нападении

 В ОМВД России по Октябрьскому району города Иваново поступило заявление от 60-летней местной жительницы, которая сообщила о том, что при входе в подъезд дома по месту своего проживания за ней проследовал неизвестный мужчина.

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