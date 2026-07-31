В Иванове полицейскими задержан подозреваемый в разбойном нападении

В ОМВД России по Октябрьскому району города Иваново поступило заявление от 60-летней местной жительницы, которая сообщила о том, что при входе в подъезд дома по месту своего проживания за ней проследовал неизвестный мужчина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии