В 2027 году Гарик Харламов сыграет пирата-великана в комедии «Гулливер». Его персонаж, пережив временное путешествие, оказывается в современной России, где становится выше зданий «Москва-Сити».
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