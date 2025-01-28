Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 840 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Новикова
    Страшный говнюк! Выгнать с государственных харчей и отправить в статус иногентов! И это надо делать быстро и с другим...Косте Райкину пре...
  • Сергей Иванов
    Пусть валит к своим евреям в ИзраильКосте Райкину пре...
  • Татьяна Новикова
    Шакал вонючий!"То есть всё дело...

Умань без света: как город переживает отключение электроэнергии и тепла

Умань без света: как город переживает отключение электроэнергии и тепла

В Умани, Черкасская область, произошло отключение электричества и тепла. Мэр Ирина Плетнева и глава военной администрации Игорь Табурец работают над устранением последствий, включая восстановление инфраструктуры и подачу тепла после шестичасовой тревоги.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх