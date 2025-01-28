Умань без света: как город переживает отключение электроэнергии и тепла

В Умани, Черкасская область, произошло отключение электричества и тепла. Мэр Ирина Плетнева и глава военной администрации Игорь Табурец работают над устранением последствий, включая восстановление инфраструктуры и подачу тепла после шестичасовой тревоги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии