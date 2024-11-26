Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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5 очевидных признаков того, что вашей жизнью завладели страхи

5 очевидных признаков того, что вашей жизнью завладели страхи

10 лет назад я «застряла». Я доучивалась в университете только из страха, что позже я не найду достойную работу.

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Комментарии
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Владимир Плотников
Не озвучиваете своё мнение из-за недостатка внутренней силы. Если нужно озвучить. А если ввязаться в спор, так это хорошо.
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16 час.
Владимир Плотников
Ощущение стресса, как минимум, покопаться в себе и найти причину. Тогда её и убрать. А отрицать стресс, когда он есть, верная дорога к психиатру.
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16 час.
Владимир Плотников
Ну и так далее.)))
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16 час.

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