5 очевидных признаков того, что вашей жизнью завладели страхи

Владимир Плотников Не озвучиваете своё мнение из-за недостатка внутренней силы. Если нужно озвучить. А если ввязаться в спор, так это хорошо.

Владимир Плотников Ощущение стресса, как минимум, покопаться в себе и найти причину. Тогда её и убрать. А отрицать стресс, когда он есть, верная дорога к психиатру.