10 лет назад я «застряла». Я доучивалась в университете только из страха, что позже я не найду достойную работу.
5 очевидных признаков того, что вашей жизнью завладели страхи
Комментарии
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Владимир Плотников
Не озвучиваете своё мнение из-за недостатка внутренней силы. Если нужно озвучить. А если ввязаться в спор, так это хорошо.
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16 час.
Владимир Плотников
Ощущение стресса, как минимум, покопаться в себе и найти причину. Тогда её и убрать. А отрицать стресс, когда он есть, верная дорога к психиатру.
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16 час.
Владимир Плотников
Ну и так далее.)))
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16 час.
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