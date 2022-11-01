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Хоккейный клуб «Лада» подал официальную заявку на включение в КХЛ

Хоккейный клуб «Лада» подал официальную заявку на включение в КХЛ

Тольяттинская «Лада» подала официальную заявку на включение в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). «Мы официально подали заявку на включение клуба в КХЛ в следующем сезоне с приложением необходимых документов», — говорится в заявлении на сайте.

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