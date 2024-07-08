Серия взрывов прогремела в Белгороде во время сирены ракетной опасности

В Белгороде прогремела серия взрывов в период работы сигнала ракетной опасности. Губернатор региона Вячеслав Гладков рекомендовал горожанам и жителям Белгородского района укрыться в подвале до получения сигнала об отбое ракетной опасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии