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Серия взрывов прогремела в Белгороде во время сирены ракетной опасности

Серия взрывов прогремела в Белгороде во время сирены ракетной опасности

В Белгороде прогремела серия взрывов в период работы сигнала ракетной опасности. Губернатор региона Вячеслав Гладков рекомендовал горожанам и жителям Белгородского района укрыться в подвале до получения сигнала об отбое ракетной опасности.

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