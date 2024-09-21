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Арестованы ещё 13 участников перестрелки у офиса Wildberries

Арестованы ещё 13 участников перестрелки у офиса Wildberries

Ранее были арестованы 30 фигурантов дела.Pr Scr t.me/skmoscowgsu--> Мещанский суд Москвы взял под стражу на 15 суток ещё 13 фигурантов конфликта со стрельбой у офиса Wildberries, сообщает объединённая пресс-служба судов Москвы.

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