Арестованы ещё 13 участников перестрелки у офиса Wildberries

Ранее были арестованы 30 фигурантов дела.Pr Scr t.me/skmoscowgsu--> Мещанский суд Москвы взял под стражу на 15 суток ещё 13 фигурантов конфликта со стрельбой у офиса Wildberries, сообщает объединённая пресс-служба судов Москвы.