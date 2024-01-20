Изменение климата сократит продолжительность жизни

Изменение климата может сократить среднюю продолжительность жизни человека на шесть месяцев. К такому выводу пришел экономист Амит Рой из Университета науки и технологий Шахджалала в Бангладеше, который оценил данные о средней температуре, количестве осадков и продолжительности жизни в 191 стране.