В Петербурге задержали «голубиного короля», ударившего локтём девушку-аниматора

Его доставили в отдел полиции на допрос. Сотрудники убойного отдела управления уголовного розыска петербургского Главка МВД задержали 40-летнего уроженца Украины Богдана Баленко, прославившегося псевдонимом «голубиный король».
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