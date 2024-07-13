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ГТРК Татарстан

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Минниханов поручил обеспечить безопасность во время проведения праздника Питрау

На республиканском совещании Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил обеспечить безопасность во время проведения традиционного кряшенского праздника «Питрау», который сегодня сегодня около села Зюри в Мамадышском районе РТ.

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