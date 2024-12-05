«Краснодар» предложил 8 млн евро за вингера «Интернасьонала» Уэсли. Бразилец – лучший бомбардир клуба (Globo Esporte)

По информации Globo Esporte, российский клуб предложил за 25-летнего игрока 8 млн евро. Бразильцы хотели бы получить за Уэсли как минимум 10 млн евро, но клубу необходимо продать игроков, чтобы уладить финансовую ситуацию, и он может согласиться отпустить его за меньшую сумму.
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