«Краснодар» предложил 8 млн евро за вингера «Интернасьонала» Уэсли. Бразилец – лучший бомбардир клуба (Globo Esporte)

По информации Globo Esporte, российский клуб предложил за 25-летнего игрока 8 млн евро. Бразильцы хотели бы получить за Уэсли как минимум 10 млн евро, но клубу необходимо продать игроков, чтобы уладить финансовую ситуацию, и он может согласиться отпустить его за меньшую сумму.