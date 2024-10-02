Бизнесу Иркутска помогут разобраться в налоговой реформе

В Иркутске заработало подразделение Ассоциации Бухгалтеров-аутсорсеров (ФАБА) «Платинум» – это специалисты, которые помогут предпринимателям понять, как изменения в налоговом кодексе отразятся на их бизнесе.
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