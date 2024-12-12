4 знака, которые в ретроградный Марс до 23 февраля 2025 года столкнутся с особенно мощной трансформацией

С 6 декабря 2024 года ретроградный Марс перешел в знак Льва, а с 6 января 2025 года окажется в Раке. Этот астрологический период станет временем значительных изменений для всех знаков зодиака, но четыре из них столкнутся с особенно мощной трансформацией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии