4 знака, которые в ретроградный Марс до 23 февраля 2025 года столкнутся с особенно мощной трансформацией

С 6 декабря 2024 года ретроградный Марс перешел в знак Льва, а с 6 января 2025 года окажется в Раке. Этот астрологический период станет временем значительных изменений для всех знаков зодиака, но четыре из них столкнутся с особенно мощной трансформацией.