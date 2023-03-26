Газета.ру

8 035 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Патренина
    А почему ей страшно то? Пусть говорит , думает , поет на своем родном. Ей русский на сегодня не нужен, он ей ни к чему.Лайма Вайкуле опа...
  • tatyanadavydkina
    А что вам остается делать уроды? Только и сопеть в тряпочку.В Польше заявили,...
  • РОМАН Молчанов
    Красавицы *Актриса Аглая Тар...

РБК: Минтранс, Минсельхоз и ФАС разработают меры по стабилизации цен на транспортные услуги

РБК: Минтранс, Минсельхоз и ФАС разработают меры по стабилизации цен на транспортные услуги

Вопрос роста цен на транспортные услуги и его влияния на рентабельность производства у аграриев, а также продовольственную безопасность страны обсуждался 24 марта на межведомственном совещании, пишет РБК со ссылкой на участников мероприятия.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх