РБК: Минтранс, Минсельхоз и ФАС разработают меры по стабилизации цен на транспортные услуги

Вопрос роста цен на транспортные услуги и его влияния на рентабельность производства у аграриев, а также продовольственную безопасность страны обсуждался 24 марта на межведомственном совещании, пишет РБК со ссылкой на участников мероприятия.
Вопрос роста цен на транспортные услуги и его влияния на рентабельность производства у аграриев, а также продовольственную безопасность страны обсуждался 24 марта на межведомственном совещании, пишет РБК со ссылкой на участников мероприятия.
Свежие комментарии