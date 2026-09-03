Участники экспедиции "Арктик биеннале" на Шпицбергене работают в штатном режиме

БАРЕНЦБУРГ /архипелаг Шпицберген/, 3 сентября. /ТАСС/. Участники художественно-научной экспедиции "Арктик биеннале", прибывшие 1 сентября на Шпицберген на судне "Профессор Молчанов", арестованном норвежскими властями, в четверг продолжили работу в штатном режиме, передает корреспондент ТАСС.
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