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Вратарь сборной Уругвая, возможно, зашел с мячом в ворота на 92-й минуте матча с Перу (1:0). Перуанцы считают, что гол был

Вратарь сборной Уругвая, возможно, зашел с мячом в ворота на 92-й минуте матча с Перу (1:0). Перуанцы считают, что гол был

Судейский скандал произошел в матче квалификации ЧМ-2022 Уругвай – Перу (1:0). Уругвайцы победили благодаря голу Джорджиана де Арраскаэты на 42-й минуте и вышли на ЧМ-2022.

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