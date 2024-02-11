За явным преимуществом: Латыпов и Сливко выиграли гонки преследования на Спартакиаде

Эдуард Латыпов выиграл вторую золотую медаль на Спартакиаде сильнейших по биатлону в Златоусте. Несмотря на три промаха, бронзовый призёр Олимпиады ни разу не упустил лидерства в гонке преследования и опередил Карима Халили и Кирилла Бажина на восемь и 17,5 секунды соответственно.
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