За явным преимуществом: Латыпов и Сливко выиграли гонки преследования на Спартакиаде

Эдуард Латыпов выиграл вторую золотую медаль на Спартакиаде сильнейших по биатлону в Златоусте. Несмотря на три промаха, бронзовый призёр Олимпиады ни разу не упустил лидерства в гонке преследования и опередил Карима Халили и Кирилла Бажина на восемь и 17,5 секунды соответственно.