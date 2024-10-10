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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шестеркин отбил все 29 бросков в матче с «Питтсбургом», став 2-й звездой

Игорь Шестеркин сыграл на ноль в матче с «Питтсбургом» (6:0) и был признан второй звездой. Вратарь «Рейнджерс» принял участие в стартовой игре чемпионата НХЛ, отразив все 29 бросков.

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