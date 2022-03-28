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Зоран Тошич о Жумашеве: «Если он будет много работать и развиваться, то станет звездой казахстанского футбола. Я убежден»

Полузащитник «Тобола» Зоран Тошич рассказал о перспективных игроках клуба. – Все молодые, когда есть возможность, хотят что-нибудь узнать о моей карьере.

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