Науседа лидирует на выборах в Литве после обработки данных 75% участков

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Действующий президент Литвы Гитанас Науседа продолжает лидировать на выборах главы государства с 46,84% голосов избирателей после обработки данных 75% участков, вероятен второй тур, следует из информации на сайте главной избирательной комиссии страны.