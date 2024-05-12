Науседа лидирует на выборах в Литве после обработки данных 75% участков

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Действующий президент Литвы Гитанас Науседа продолжает лидировать на выборах главы государства с 46,84% голосов избирателей после обработки данных 75% участков, вероятен второй тур, следует из информации на сайте главной избирательной комиссии страны.
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