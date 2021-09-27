Мировое обозрение

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Газпром и правительство Венгрии подпишут контракт на поставку газа до конца 2036 года

Газпром и правительство Венгрии подпишут контракт на поставку газа до конца 2036 года

БУДАПЕШТ, 27 сен - РИА Новости. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в понедельник в Будапеште подпишут новый контракт на поставку газа до конца 2036 года.

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