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«Фулхэм» купил Ивоби у «Эвертона» за 22 млн фунтов. Контракт с хавбеком – на 5 лет

«Фулхэм» купил Ивоби у «Эвертона» за 22 млн фунтов. Контракт с хавбеком – на 5 лет

Лондонский клуб приобрел 27-летнего полузащитника у «Эвертона» в последний день трансферного окна. Футболист подписал контракт на 5 сезонов.

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